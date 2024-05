Kanuslalom-EM: Aigner fehlt krankheitsbedingt

Kanute Hannes Aigner verzichtet auf seinen Start bei der Kanuslalom-EM in Slowenien. Wie der Deutsche Kanu-Verband (DKV) am Mittwoch bekannt gegeben hat, fällt der Olympia-Dritte von Tokio 2021 wegen eines Infekts aus. „Es ist schade und ärgerlich, weil die Europameisterschaft natürlich schon eins der Highlights der Saison gewesen wäre. Aber die Gesundheit geht ganz klar vor“, sagte Aigner.

Aktuell seien die Risiken zu groß an den Start zu gehen und mögliche EM-Medaillen seien es nicht wert. Der 35-Jährige vom Augsburger KV reist nun wieder ab und will sich voll auf den Weltcup-Auftakt am 30. Mai in Augsburg konzentrieren. "Wichtig ist, dass ich bis dahin wieder fit bin", sagte er. In zehn Tagen sitzt er wohl wieder im Boot.