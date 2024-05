Kunstturn-WM 2025 in Jakarta

Die Kunstturn-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen finden 2025 in Jakarta statt. Wie der Weltverband (FIG) am Montag bekannt gab, werden die Wettkämpfe vom 19. bis 25. Oktober in der indonesischen Hauptstadt vor bis zu 15.000 Zuschauern ausgetragen. Erstmals veranstaltet damit ein südostasiatisches Land die Turn-WM, es ist die 53. Ausgabe.