Mysteriöser Todesfall erschüttert die Sportwelt

Das englische Cricket-Talent Josh Baker ist tot. Er starb wenige Tage vor seinem 21. Geburtstag. Baker hatte diese Woche in einem viertägigen Spiel der zweiten Mannschaft von Worcestershire gegen Somerset an der Bromsgrove-Schule gespielt. Nach Angaben der Webseite Birmingham Live sei er von einem Freund leblos in seinem Haus gefunden worden, nachdem er am vierten Tag nicht wieder zum Spiel erschienen war.