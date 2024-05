Olympia-Generalprobe für den Deutschland-Achter

Der Deutschland-Achter bestreitet am Freitag und Sonntag seine Generalprobe für die Olympischen Spiele. Auf dem Rotsee in Luzern trifft das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) auf die stärksten Konkurrenten um die Medaillen in Paris. Mit dabei sind Weltmeister Großbritannien, Vize-Weltmeister Niederlande, die WM-Dritten aus Australien und die USA - ein idealer Gradmesser zwei Monate vor Beginn der Sommerspiele (26. Juli bis 11. August).