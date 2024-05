Revolution: Colleges können Athleten bezahlen

Revolution im College-Sport in den USA: Der Dachverband National Collegiate Athletics Association (NCAA) und die fünf so genannten "Power Conferences" haben sich in einem umfassenden Vertrag darauf geeinigt, dass die Universitäten ihre Athleten erstmals direkt bezahlen können. Damit ist in der 100-jährigen Geschichte des College-Sports der Wandel in Richtung Professionalität geebnet - bisher galt der Amateurstatus. ESPN schreibt von "einer milliardenschweren Vereinbarung".