Rudern: Zeidler zieht in Luzern souverän ins Finale ein

Der dreimalige Einer-Weltmeister Oliver Zeidler zeigt sich beim Formtest für die Sommerspiele Paris (26. Juli bis 11. August) weiter olympiareif. Der frisch gekürte Europameister erreichte beim Ruder-Weltcup in Luzern mit einem Start-Ziel-Sieg in seinem Halbfinale ganz souverän den Endlauf am Sonntag (14.13 Uhr).