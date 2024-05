Turnerinnen verpassen EM-Medaillen in Rimini

Drei Chancen, keine Medaille: Helen Kevric, Karina Schönmaier und Marlene Gotthardt sind in den Gerätefinals der EM im italienischen Rimini am Podest vorbeigeturnt. Die 16-jährige Kevric (MTV Stuttgart) kam am Stufenbarren mit 13,866 Punkten auf Platz vier, ihr Qualifikationswert (14,066) hätte zu Bronze gereicht. Schönmaier (18) wurde am Sprung Fünfte, zwei Plätze vor Gotthardt (15).