Wasserspringen: Hentschel/Müller lösen Olympiaticket

Wasserspringerin Jette Müller (Rostock) hat ihr zweites Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris praktisch in der Tasche. Gemeinsam mit der Berlinerin Lena Hentschel siegte sie bei den Internationalen Deutschen Sommermeisterschaften in Berlin im 3m-Synchronfinale. Am Samstag hatte Müller bereits solo vom 3-m-Brett gewonnen.