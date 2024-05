Weltrekord: Nepalesin wieder schnellste Frau auf dem Everest

Die nepalesische Bergsteigerin Phunjo Lama hat als schnellste Frau der Welt den Mount Everest erklommen. Lama erreichte am Donnerstag nach 14:31 Stunden den Gipfel des 8849 Meter hohen Berges und verbesserte die bisherige Bestmarke um über elf Stunden.

"Sie ist am 22. Mai um 15.52 Uhr im Basislager gestartet und hat den Gipfel am 23. Mai um 6.23 Uhr erreicht", sagte der Leiter der Außenstelle der Tourismusbehörde im Basislager der Nachrichtenagentur AFP. Im Jahr 2018 hatte Lama in etwas mehr als 39 Stunden bereits den Rekord für die schnellste Besteigung durch eine Frau aufgestellt. Diese Marke wurde 2021 von Ada Tsang Yin-Hung aus Hongkong gebrochen (25:50 Stunden).