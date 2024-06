Bogen-Herren verpassen Olympia-Ticket knapp

Die deutschen Bogenschützen haben das erhoffte Olympia-Ticket auch im letzten Versuch verpasst. Florian Unruh, Moritz Wieser und Jonathan Vetter belegten beim Last-Qualifier-Turnier in Antalya den undankbaren vierten Rang, für das Ticket nach Paris wäre Platz drei nötig gewesen. Im entscheidenden Duell mit Großbritannien setzte es ein 3:5.

Von den deutschen Männern hat somit nur der Tokio-Fünfte Unruh einen Einzel-Platz bei den Sommerspielen sicher. Allerdings bleibt noch eine minimale Chance auf das Team-Ticket: Über die Weltrangliste erhalten am 24. Juni die zwei besten noch nicht für Paris qualifizierten Nationen einen Team-Quotenplatz. Dazu bräuchte es aber ein hervorragendes Abschneiden beim am Dienstag beginnenden Weltcup ebenfalls in Antalya.