Kanuslalom: Hengst holt Olympia-Ticket im Kajak-Cross

von SID 16.06.2024 • 12:49 Uhr Das letzte Olympia-Ticket ist vergeben: Stefan Hengst geht in Paris in der neuen Disziplin Kajak-Cross an den Start.

Stefan Hengst hat sich das letzte Ticket im Team der deutschen Slalomkanuten für die Olympischen Spiele gesichert. Der Weltmeister von 2019 tritt für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) in Paris in der neuen Disziplin Kajak-Cross an. Beim Weltcup im polnischen Krakau setzte sich der 30-Jährige im teaminternen Duell gegen den Tokio-Dritten Hannes Aigner sowie Tillmann Röller durch.

Röller hatte dem DKV den Quotenplatz für die Sommerspiele (26. Juli bis 11. August) in der Vorwoche beim Weltcup in Prag durch seine Fahrt auf Rang zwei gesichert. Beim letzten Härtetest schied er am Sonntag aber ebenso im Einzelzeitfahren aus wie Aigner, der damit seine vierte Olympia-Teilnahme verpasst.