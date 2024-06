Mehrkampf: Kolosov deutsche Meisterin vor Varfolomeev

Die Potsdamerin übertrumpft bei den Finals in Frankfurt am Main überraschend die sechsmalige Weltmeisterin Varfolomeev.

Die sechsmalige Weltmeisterin Darja Varfolomeev hat ihren deutschen Meistertitel im Mehrkampf der Rhythmischen Sportgymnastik überraschend verloren. Die 17-Jährige vom TSV Schmiden landete bei den Finals in Frankfurt am Main mit 140,500 Punkten knapp hinter Margarita Kolosov vom SC Potsdam (140,800). Die Bronzemedaille sicherte sich die 19 Jahre alte Anastasia Simakova (TSV Schmiden) mit 130,700 Punkten.

Kolosov (20), die Ende Mai bei den Europameisterschaften in Budapest im Mehrkampf den siebten Rang belegt hatte, durchbrach damit die Dominanz von Varfolomeev, die im Vorjahr alle fünf Titel bei den nationalen Titelkämpfen abgeräumt hatte. Auch bei den Weltmeisterschaften 2023 in Valencia sicherte sie sich alle fünf Goldmedaillen. Kürzlich wurde sie bei der EM im Mehrkampf Dritte und holte Gold mit dem Band.

Das Ergebnis im Mehrkampf der deutschen Meisterschaften dient als erste Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Die besten acht Gymnastinnen nehmen in der abschließenden zweiten Qualifikation am 29. Juni in Schmiden teil, bei der die beiden Olympia-Tickets vergeben werden. Am Freitag finden in Frankfurt die Entscheidungen mit Ball, Band, Keulen und Reifen statt.