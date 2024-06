NADA erwartet "zeitnah fundierte Antworten" von der WADA

Der NADA-Vorstandsvorsitzende Lars Mortsiefer erwartet von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) „zeitnah fundierte Antworten“ in der Affäre um nicht sanktionierte Dopingtests chinesischer Spitzenschwimmer vor Olympia 2021. Nur durch eine „vollständige, transparente und unabhängige Überprüfung“, erklärte Mortsiefer bei der Vorstellung des Jahresberichts 2023 der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) am Dienstag in Berlin, „kann aus unserer Sicht das Vertrauen in die Integrität des internationalen Anti-Doping-System aufrechterhalten werden.“