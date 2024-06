RSG: Varfolomeev holt sich drei DM-Titel

Die sechsmalige Weltmeisterin Darja Varfolomeev gewinnt bei den Deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik fast alle Titel mit den Handgeräten.

Nachdem sich die 17-Jährige vom TSV Schmiden am Donnerstag im Mehrkampf knapp Margarita Kolosov vom SC Potsdam hatte geschlagen geben müssen, siegte sie am Freitag mit den Keulen, dem Reifen und dem Band. Die 20-jährige Kolosov setzte sich mit dem Ball durch.

Varfolomeev hatte im Vorjahr alle fünf Titel bei den nationalen Titelkämpfen abgeräumt. Auch bei den Weltmeisterschaften 2023 in Valencia sicherte sie sich alle fünf Goldmedaillen. Kürzlich wurde sie bei der EM im Mehrkampf Dritte und holte Gold mit dem Band.

Olympia? Teamchefin sieht Tendenz

In Anbetracht der Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) erklärte die deutsche Teamchefin in der Rhythmischen Sportgymnastik, dass sie nach der ersten von zwei gleich gewerteten Qualifikationen eine erste Tendenz habe, aber noch keine Entscheidung gefallen sei.