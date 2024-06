Turn-DM: Dauser dominiert am Barren, vier Medaillen für Toba

Barren-Weltmeister Lukas Dauser hat bei den deutschen Meisterschaften in Frankfurt am Main erwartungsgemäß auch an seinem Paradegerät triumphiert. Der 30-Jährige vom TSV Unterhaching sicherte sich bei den Gerätefinals am Sonntag am Barren mit 15,500 Punkten deutlich vor Titelverteidiger Glenn Trebing (Hannover) und dessen Teamkollegen Andreas Toba das nächste DM-Gold.