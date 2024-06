Turn-EM 2025 findet in Leipzig statt

Angesichts der aktuellen Situation rund um den Nahost-Konflikt kann die Turn-EM nicht wie geplant in Tel Aviv stattfinden. Nun erhält ein deutscher Austragungsort den Zuschlag.

Die Turn-Europameisterschaften 2025 finden in Leipzig statt. Auf der Sitzung des Exekutivkomitees des Europäischen Turnverbandes in Dublin wurde beschlossen, dass der Deutsche Turner-Bund (DTB) den Zuschlag für die Titelkämpfe erhält. Die EM wird vom 26. bis zum 31. Mai des kommenden Jahres ausgetragen, eigentlich hätte das Event in Tel Aviv/Israel stattfinden sollen.