Turnen: 16-Jährige feiert Titel-Premiere

von SID 08.06.2024 • 16:29 Uhr Turn-Talent Helen Kevric triumphiert erstmals bei der Kunstturn-DM in Frankfurt. Rekordmeisterin Seitz hofft am Stufenbarren noch auf das Paris-Ticket.

Die erst 16 Jahre alte Helen Kevric hat bei der Kunstturn-DM in Frankfurt erstmals den Titel im Mehrkampf gewonnen. Die Stuttgarterin trat mit insgesamt 55,500 Punkten die Nachfolge ihrer Vereinskollegin und Rekordmeisterin Elisabeth Seitz an. Rang zwei ging an die Kölnerin Sarah Voss (51,750 Zähler) vor der Chemnitzerin Karina Schönmaier (51,450).

Kevric erarbeitete sich für das Rennen um den dritten und letzten Olympia-Platz für die deutschen Frauen durch ihre Gesamtleistung im erwarteten Duell mit Seitz einen Vorteil. Die Teenagerin hätte mit ihrer Punktzahl bei der WM 2023 in Antwerpen Rang vier belegt, während Seitz sich nach ihrem Achillessehnenriss nur auf einen Olympia-Platz am Stufenbarren konzentriert und mit ihrem Vortrag von Frankfurt in der WM-Entscheidung des Vorjahres an ihrem Paradegerät Platz fünf belegt hätte.