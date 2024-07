Ein 17 Jahre alter Chinese ist bei einem internationalen Badminton-Turnier in Indonesien gestorben. Zhang Zhijie war in seinem ersten Spiel beim Stand von 11:11 auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, doch alle Wiederbelebungsversuche scheiterten. Die Todesursache ist laut Behörden noch nicht bekannt. "Die Badminton-Welt hat einen talentierten Spieler verloren", hieß es in einer Erklärung von Badminton Asia und dem indonesische Badmintonverband (PBSI) am Montag.