Programm-Offensive für neue TV-Saison 2024/25: SPORT1 startet zahlreiche neue Dokutainment-Formate.

SPORT1 startet mit großer Programm-Offensive in die neue TV-Saison 2024/25! Die Sport1 GmbH hat zahlreiche neue Dokutainment-Formate erworben, die ab dieser Woche neu im Free-TV starten.

Darunter sind die Formate „Highway Cops“ und „Highway Patrol“, die für die BBC produzierte Erfolgsserie „Neighbourhood Blues“, die internationale Erfolgsserie „Cops – Verbrecher im Visier“ sowie „Border Patrol – Kuba“, „Border Patrol – Lateinamerika“ und „Border Patrol – Rom“.

EXATLON startet endlich auch in Deutschland!

Über die neuen Dokutainment-Formate und die fest etablierte Programmfarbe Sport – unter anderem mit der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga sowie Darts – hinaus steht im Herbst die größte Premiere der neuen TV-Saison bevor: Das internationale Erfolgsformat EXATLON startet endlich auch in Deutschland!

Das global erfolgreiche Sport-Reality-Format verbindet auf einzigartige Weise Sport, Reality und Unterhaltung und hat weltweit bereits ein großes Publikum erobert. EXATLON, bei dem die Teilnehmer vor intensive physische und strategische Herausforderungen gestellt werden, die ihre Ausdauer, Beweglichkeit und mentale Stärke testen, findet global großen Anklang und konnte die Marktanteile bei den jeweiligen ausstrahlenden Sendern erhöhen.

Heiße Highway Action und Cops im Einsatz: Das sind die neuen Dokutainment-Formate im Free-TV

SPORT1 stärkt mit den neu lizensierten internationalen Erfolgsserien im Rahmen seiner Vision „Maximize Moments in Sports & Entertainment“ ab dieser Woche das Programmangebot für seine Dokutainment-affine Zielgruppe. Die Formate werden sowohl in der Daytime als auch in der Nachtschiene ausgestrahlt. Somit wird SPORT1 seine bisherige Nacht-Sendeschiene ab dem 4. Juli entsprechend neu gestalten und dort künftig ein attraktives Entertainment-Programm mit diesen neuen Dokutainment-Formaten senden.

Ab Donnerstag, 4. Juli, ermittelt die Highway-Polizei auf SPORT1: Los geht‘s in der Nacht auf Freitag ab 01:00 Uhr mit dem Serienerfolg „Highway Cops“. Wenn es auf den insgesamt fast 11.000 Kilometer langen State Highways in Neuseeland zu Unfällen kommt, ist Eile geboten. Neben harmlosen Blechschäden sind Unfälle mit Schwerverletzten aufgrund der geografischen Gegebenheiten keine Seltenheit – viel zu tun für die „Highway Cops“.

Nach Down Under nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer die Serie „Highway Patrol“ mit, die die spannenden Ermittlungen der Polizei im australischen Bundesstaat Victoria begleitet.

„Neighbourhood Blues“ als deutsche Erstausstrahlung

Den enormen Herausforderungen für Polizeiteams in sozialen Brennpunkten widmet sich das Format „Neighbourhood Blues“ – das SPORT1 als deutsche Erstausstrahlung präsentiert: Die Serie wurde für die BBC extra für die Daytime produziert, um den Nachmittag zu stärken – mit großem Erfolg! „Neighbourhood Blues“ wurde zum stärksten Programm auf seinem Slot mit Marktanteilen von 20 Prozent und mittlerweile an Sky UK lizensiert. Die Serie thematisiert Polizeieinsätze in Problemvierteln von Großbritanniens Großstädten, in denen Alkoholmissbrauch, Hausbesetzungen sowie Drogen- und Waffendelikte an der Tagesordnung sind.

„Cops – Verbrecher im Visier“ ist die Mutter aller Polizeiserien! Die bereits seit 1989 erfolgreiche Reality-Dokuserie begleitet US-Polizisten bei ihren Einsätzen – ob auf der Jagd nach Drogendealern, der Vollstreckung von Haftbefehlen oder der Verfolgung flüchtiger Autodiebe auf dem Highway. Dabei müssen die Beamten der US-Polizei jederzeit die Risikolage richtig einschätzen, denn sonst ist Gefahr im Verzug.

Die „Border Patrol“-Formate bringt SPORT1 ebenfalls als deutsche Erstausstrahlung ins TV: Bei „Border Patrol – Kuba“ stehen der Kampf gegen Haschisch-Transporte, aber auch das Zerschlagen von organisiertem Menschenhandel an Flughäfen oder die Jagd nach gefälschten Markenartikeln im Fokus. „Border Patrol – Lateinamerika“ begleitet die Polizei an 15 Grenzkontrollpunkten in Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Chile, Bolivien und Peru, zum Beispiel beim Ausheben von Drogenlaboren im Amazonas-Dschungel. „Border Patrol – Rom“ dokumentiert die Einsätze der Polizei in der „Ewigen Stadt“ – ob beim Kampf gegen den Drogenhandel oder beim Zerstören von Mafia-Netzwerken.

Die TV-Premiere des Jahres auf SPORT1: Start des internationalen Erfolgsformats EXATLON im Rahmen der strategischen Kooperation mit ACUNMEDYA

Der Start des global erfolgreichen Sport-Reality-Formats EXATLON im Herbst dieses Jahres ist ein wichtiger Teil der umfangreichen Content-Offensive im Rahmen der strategischen Kooperation zwischen ACUNMEDYA und der Sport1 Medien AG. International bekannte und bereits sehr erfolgreiche Entertainment- und Sportunterhaltungs-Formate des internationalen Medien- und Unterhaltungsunternehmens ACUNMEDYA mit Sitz in Istanbul sollen dabei sukzessive auf SPORT1 in das deutsche TV gebracht werden.