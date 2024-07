Snooker-Star muss ins Gefängnis

Michael White gibt in zwei Fällen wegen Körperverletzung seine Schuld und wird verurteilt. Der Snooker-Verband reagiert mit einer drastischen Maßnahme.

Am Donnerstag wurde das Urteil gefällt: Nachdem White selbst zugegeben hatte, dass er seine Partnerin im Dezember 2022 in zwei Fällen körperlich verletzt hat, wurde er in beiden Fällen für schuldig erklärt. Die Strafen sind jeweils 17 und 19 Monate. Eine dritte Anklage wurde fallengelassen.