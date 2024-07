University Games: Düsseldorf fällt Verschlankung zum Opfer

Aus finanziellen Gründen wird sich der Großteil des Programms auf die Städte Bochum, Duisburg, Essen und Mülheim an der Ruhr konzentrieren.

Die Stadt Düsseldorf wird nach einer Anpassung des Konzepts keine Wettkämpfe bei den World University Games 2025 an Rhein und Ruhr ausrichten. Aus finanziellen Gründen werde sich der Großteil des Programms auf die Städte Bochum, Duisburg, Essen und Mülheim an der Ruhr konzentrieren, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Mit der Entscheidung sei die Durchführung der Welthochschulspiele im Juli 2025 im geplanten Umfang gesichert.