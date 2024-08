Athleten Deutschland: Bessere Förderung des Spitzensports

Der Verein Athleten Deutschland hat unter dem Eindruck der am Sonntag beendeten Olympischen Spiele in Paris erneut für eine bessere Förderung des Spitzensports in Deutschland plädiert. „Wenn wir als Gesellschaft Höchstleistungen und Erfolge bejubeln möchten, benötigen wir ein leistungsfähiges Fördersystem, das den Athletinnen und Athleten optimale Rahmenbedingungen zur Entfaltung ihrer Potenziale ermöglicht“, sagte Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland.

Die Sommerspiele in Paris hätten verdeutlicht, hieß es in einer Mitteilung, dass "das deutsche Sportfördersystem derzeit nur bedingt in der Lage" sei, "das Potenzial der Athletinnen und Athleten so zu entwickeln, dass sie in der Breite der Disziplinen international wettbewerbsfähig sind." Deutschland hatte am Ende den zehnten Platz im Medaillenspiegel belegt. Neben zwölf Goldmedaillen gab es 13-mal Silber und achtmal Bronze.