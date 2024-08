Nach Olympia-Coup: Varfolomeev hofft auf Boom

Darja Varfolomeev wünscht sich nach ihrem olympischen Gold-Coup von Paris einen Boom für die Rhythmische Sportgymnastik in Deutschland. „Ich hoffe auf jeden Fall und ich habe dafür auch ganz viel gearbeitet, dass der Sport in Deutschland ein bisschen bekannter wird“, sagte Varfolomeev beim Sport-Bild-Award in Hamburg: „Weil der Sport auch mega schön ist und ja, ich glaube, er ist jetzt vielleicht ein bisschen bekannter geworden.“

Die nächsten Highlights hat die 17-Jährige schon im Blick - die Weltmeisterschaften in Brasilien 2025 und in Deutschland 2026. Und natürlich Olympia in vier Jahren in Los Angeles. „Schauen wir, was noch kommt“, sagte Varfolomeev.