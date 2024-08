Schachbundesliga: Finale der Männer und Frauen an einem Ort

In der Schachbundesliga findet das Saisonfinale der Männer und Frauen 2024/25 parallel an einem Ort statt. Der niederbayerische Bundesligist SV Deggendorf richtet vom 25. bis 27. April 2025 die letzten drei Spieltage beider Ligen aus. Dies beschlossen der Deutsche Schachbund (DSB) und die Schachbundesliga.

"Die beiden höchsten Spielklassen, die besten Spielerinnen und Spieler an einem Ort – wir waren sofort begeistert von der Idee. Mehr geht schlichtweg nicht", erklärte Markus Schäfer, Präsident der Schachbundesliga. Erst zweimal hatte es bisher eine gemeinsame Endrunde mit Siegerehrung gegeben, zuletzt 2019 in Berlin.

Beide Schachbundesligen gelten jeweils als stärkste Liga der Welt. Die internationale Elite ist in Deutschland aktiv, so spielt der norwegische Superstar Magnus Carlsen für Aufsteiger FC St. Pauli. Die Männer beginnen ihre Saison am 28. September, die Frauen starten am 16. November.