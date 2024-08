Todes-Drama: Deutscher Surfer wird zum tragischen Helden

Der deutsche Surfer Henning Nockel erlebt in Dänemark ein Drama. Zwei Kinder werden an einem Dünenabschnitt vom Sand begraben, Nockel wird erst zum Helden und buddelt die Kinder aus. Doch später erliegen diese ihren Verletzungen.

Dramatische Szenen an der Küste Dänemarks! Der deutsche Surfer Henning Nockel hat am Sonntag ein Drama um zwei Kinder erlebt. Der 51 Jahre alte Surfer aus Kiel war in der dänischen Küstenregion Nordjütland unterwegs, als er am Strand Geräusche einer Sirene und einen Traktor wahrnahm, der zu einem Dünenabschnitt fuhr.