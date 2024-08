Karriereende! Olympia-Ikone kämpft mit Tränen

Der britische Wasserspringer Tom Daley hat sein Karriereende verkündet. „Irgendwann musste ich die Entscheidung treffen und es fühlt sich nach dem richtigen Zeitpunkt an“, sagte der 30 Jahre alte Olympiasieger von Tokio in der Vogue. In Paris gewann Daley Silber im Synchronspringen vom 10-Meter-Turm. In derselben Disziplin hatte er 2021 in Tokio triumphiert.