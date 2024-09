Fiedler neuer Bundestrainer im Herren-Degen

Der mehrmalige Europameister soll die deutschen Degenfechter in eine erfolgreichere Zukunft führen.

Die deutschen Degenfechter haben einen neuen Bundestrainer. Wie der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) am Montag mitteilte, übernimmt der frühere Europameister Jörg Fiedler (46) den Posten mit sofortiger Wirkung. Bei den Olympischen Spielen in Paris war kein deutscher Degenfechter am Start. Sportdirektor Tobias Kirch hofft, mit dem neuen Trainer die „Neuausrichtung der Waffe Degen weiter vorantreiben zu können“.