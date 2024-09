Finals in Dresden mit 18 Sportarten an acht Sporstätten

Bei den „Finals 2025″ in Dresden werden deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben.

Bei den „Finals 2025″ in Dresden werden deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Dies gaben die Organisatoren des Multi-Sport-Events am Mittwoch bekannt. Vom 31. Juli bis zum 3. August sind demnach acht Sportstätten in der sächsischen Landeshauptstadt Schauplatz der Entscheidungen, deren Kern bilden die Sportarten Leichtathletik, Triathlon und Turnen.