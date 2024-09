Kanuslalom: Funk gewinnt Gesamtweltcup

Slalomkanutin Ricarda Funk (32) hat zum dritten Mal den Gesamtweltcup im Kajak-Einer gewonnen und damit einen schwierigen Sommer erfolgreich abgeschlossen. Die Olympiasiegerin von Tokio 2021 holte beim Saisonfinale im spanischen La Seu am Freitag den vierten Platz, das genügte, um sich noch an die Spitze des Klassements zu schieben.

Funk (Bad Kreuznach) hatte die Gesamtwertung in den Jahren 2016 und 2017 gewonnen, den größten Erfolg ihrer Karriere feierte sie mit der Goldmedaille bei den Sommerspielen in Tokio vor drei Jahren. In diesem Jahr reiste sie mit Medaillen-Ambitionen nach Paris, wurde im olympischen Finale nach gutem Beginn und einem Fehler im unteren Streckenteil am Ende nur Elfte.