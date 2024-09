Nach WADA-Enthüllungen: USADA-Boss Tygart fordert Maßnahmen

Die Zeitung hatte am Freitag berichtet, dass ein Computerfehler im System der WADA es den des Dopings beschuldigten Athleten ermöglicht haben könnte, an den Olympischen Sommerspielen teilzunehmen. Die New York Times, die auch an den aufsehenerregenden Recherchen um positiv getestete, aber von der WADA nicht sanktionierte chinesische Schwimmer vor den Sommerspielen 2021 in Tokio beteiligt gewesen war, verwies in ihrer Berichterstattung auf ein „angespanntes Treffen“ im vergangenen Mai von Anwälten und Spitzenkräften der in Montreal beheimateten Organisation.