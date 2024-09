Snooker: "Habe nicht mehr lange“ - Legende denkt ans Aufhören

Snooker-Legende Ronnie O‘Sullivan befindet sich in einer Krise und denkt ans Aufhören. Nur Verträge halten den 48-Jährigen noch davon ab.

Snooker-Ikone Ronnie O‘Sullivan befindet sich im Tief. Sportlich und moralisch. So sehr, dass er ein Karriereende im Erwägung zieht. Zuletzt schied der siebenmalige Weltmeister bei den English Open in der ersten Runde aus und sagte daraufhin seine Teilnahme an den British Open ab. Diese Tiefschläge lassen den 48-Jährigen verzweifeln.