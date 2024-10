WM in Rhythmischer Sportgymnastik 2026 in Frankfurt

SID 30.10.2024 • 14:02 Uhr Der DTB hatte bereits im vergangenen Jahr den Zuschlag erhalten. Nun steht der Austragungsort endgültig fest.

Die Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik werden 2026 in Frankfurt am Main ausgetragen. Der Deutsche Turnier-Bund (DTB) hatte bereits im vergangenen Jahr den Zuschlag erhalten. Nun steht fest, dass die WM vom 12. bis 16. August in der Frankfurter Festhalle über die Bühne gehen wird.

"Wir sind sehr glücklich, übernächstes Jahr die Gymnastik-WM in Frankfurt am Main ausrichten zu können. Die RSG-Titelkämpfe passen angesichts des sportlichen Aufschwungs, den wir aktuell erleben, ganz hervorragend in unser Konzept", sagte DTB-Präsident Alfons Hölzl.

Deutschland wird zum vierten Mal Schauplatz der Welttitelkämpfe sein. WM-Medaillen wurden bereits 1981 in München, 1997 in Berlin sowie 2015 in Stuttgart vergeben.