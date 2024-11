DOSB räumt Fehler bei Vergabe der World Games 2029 ein

Die Spiele in fünf Jahren finden in Karlsruhe statt. Der weitere Bewerber Hannover reagierte pikiert.

Die Spiele in fünf Jahren finden in Karlsruhe statt. Der weitere Bewerber Hannover reagierte pikiert.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat Verfehlungen bei der Vergabe der World Games 2029 eingeräumt. Auf seiner Homepage erklärte der Dachverband des deutschen Sports, es sei „unstrittig, dass es dem Verfahren leider in erheblichem Umfang an der notwendigen Professionalität gemangelt hat“.

Hannover fühlt sich um Chance gebracht

Anlass für die Untersuchung war eine Beschwerde, laut welcher der DOSB in dem Verfahren, in dem es um die Unterstützung der Vergabe der World Games 2029 durch das Präsidium an Karlsruhe ging, gegen die "Grundsätze der guten Verbandsführung" verstoßen habe. Der weitere Bewerber Hannover fühlte sich um seine Chance gebracht. Das Vergabeverfahren sei "von Anfang an misslich und unprofessionell durchgeführt worden", stellte die Ethikkommission in ihrem Bericht fest.