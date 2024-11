Langlauf: Johaug bei Comeback Zweite - Hennig auf Rang vier

Johaug hatte nach 26:02,7 Minuten einen allerdings stattlichen Rückstand von 46,5 Sekunden auf Karlsson. Teamsprint-Olympiasiegerin Hennig (Oberwiesenthal) schnupperte in dem Klassikrennen trotz gesundheitlicher Probleme in der Vorbereitung an einem Podestplatz, am Ende fehlten nur 1,4 Sekunden zur Norwegerin Astrid Öyre Slind. Victoria Carl (Zella-Mehlis) rundete als Elfte das gute deutsche Ergebnis ab.

Skilanglauf: Johaug-Karriere eigentlich beendet

"Mein großes Ziel ist die WM im Februar, dann will ich in Topform sein", hatte Johaug schon vor dem Start gesagt. Bis dahin wolle sie ihre Form kontinuierlich aufbauen: "Ich habe mich darauf vorbereitet, zunächst nur die Nummer zwei, drei oder vier zu sein."

Bundestrainer Peter Schlickenrieder durfte auch abseits der deutschen Doppelspitze Hennig/Carl zufrieden sein. Laura Gimmler (Oberstdorf), Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg) und Pia Fink (Bremelau) belegten die Ränge 19, 20 und 21. Am Samstag steht in Kuusamo ein Sprint an, Johaug geht erst am Sonntag wieder in die Loipe.