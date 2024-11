Schach-WM: Remis im zweiten Spiel

Titelverteidiger Ding Liren hat seinen Vorsprung bei der Schach-WM in Singapur behauptet. Der Chinese erspielte sich in der zweiten Partie gegen Herausforderer Dommaraju Gukesh nach einer dreimaligen Stellungswiederholung ein Remis und liegt nach dem Auftaktsieg am Montag nun mit 1,5 zu 0,5 in Führung. Die zweite Partie endete bereits nach 23 Zügen.