"Sport Marke Medien" in München mit Brunckhorst und Rangnick

Bei der Businesskonferenz im Rahmen der ISPO in München kommen zahlreiche hochdekorierte Sportlerinnen und Sportler zu Wort.

Bei der Businesskonferenz im Rahmen der ISPO in München kommen zahlreiche hochdekorierte Sportlerinnen und Sportler zu Wort.

Bei der Businesskonferenz „Sport Marke Medien“ im Rahmen der ISPO in München werden am Montag und Dienstag zahlreiche Olympiasiegerinnen und Olympiasieger erwartet. So spricht Basketballerin Svenja Brunckhorst, 3x3-Champion von Paris, über die Chancen „öffentlichkeitswirksamer Erfolge“. Ex-Biathletin Kati Wilhelm und der ehemalige Bob-Pilot Andre Lange berichten von ihren Erfahrungen, der frühere Kanute Ronald Rauhe hat „die Relevanz von Leistungssport“ als Thema.