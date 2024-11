Sportausschuss-Vorsitzender Ullrich tritt nicht mehr an

"Nun habe ich in gründlicher Abwägung und enger Abstimmung mit meiner Familie, die in all meinen bisherigen Entscheidungen immer uneingeschränkt hinter mir stand und in den letzten Jahrzehnten enorm viel entbehren musste, entschieden, ihr nun etwas zurückzugeben. Zumal mittlerweile auch der Zahn der Zeit gesundheitlich an mir nagt", schrieb der SPD-Politiker. Er wolle, "den Weg für Jüngere freimachen", blicke aber auf eine "großartige und ereignisreiche Zeit" im Bundestag, so Ullrich weiter.