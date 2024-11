Turnen: Milbradt folgt als Cheftrainer auf Belenki

Die deutschen Turner erhalten einen neuen Cheftrainer: Der bisherige Bundestrainer Nachwuchs Jens Milbradt tritt die Nachfolge von Valeri Belenki an. Das teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Freitag mit.

"Es ist eine Ehre für mich, für das Amt des Cheftrainers ausgewählt worden zu sein", wird Milbradt in einer Mitteilung zitiert. Er gehe mit "großem Respekt und viel Engagement in diese neue Aufgabe." Künftige Herausforderungen sieht der 55-Jährige einerseits im personellen Umbruch in der Nationalmannschaft, andererseits in den Veränderungen der Wertungsvorschriften im internationalen Turnen.