Wechsel an der Spitze des DOSB: Burmester kandidiert in Köln

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) muss sich einen neuen Vorstandschef suchen. Die SPD in Köln hat den bisherigen Vorsitzenden Torsten Burmester am Freitag als Bürgermeisterkandidat für die Wahl im kommenden September vorgestellt. „Unabhängig vom Wahlausgang“ werde es „an der Spitze des DOSB-Hauptamtes einen Wechsel geben“, teilte die Dachorganisation in einer Reaktion auf Burmesters Kandidatur mit.