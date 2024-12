Carlsen spielt in Jeans - und trifft auf Niemann

SID 31.12.2024 • 13:55 Uhr Bei der Blitzschach-WM steht Carlsen nach einem Streit um die Kleiderordnung im Viertelfinale. Dort kommt es nun zu einem Wiedersehen mit brisanter Vorgeschichte.

Magnus Carlsen kam erneut in Jeans, sah und siegte: Bei der Blitzschach-WM in New York steht der Titelverteidiger nach den Wirren der vergangenen Tage im Viertelfinale. Carlsen überstand die Vorrunde ohne Niederlage als Dritter und qualifizierte sich damit für die K.o.-Phase der besten Acht. Der Titel wird nun noch am Silvestertag (Ortszeit) ausgespielt, Carlsen trifft im Viertelfinale auf den Amerikaner Hans Niemann.

Dass er überhaupt antreten würde, war noch am vergangenen Wochenende fraglich gewesen: Carlsen hatte gegen die Kleiderordnung des Weltverbandes FIDE verstoßen. Bei der Schnellschach-WM trat er in einer Jeans ans Brett, die FIDE verdonnerte ihn deswegen zu einer Geldstrafe von 200 US-Dollar und stellte Carlsen ein Ultimatum zum Kleiderwechsel. Der Norweger weigerte sich und zog sich aus dem Turnier zurück. Vor dem Blitzschach-Wettbewerb verkündete die FIDE nun aber eine Lockerung des Reglements - und Carlsen spielte erneut in Jeans.

Schach: Betrugsvorwürfe gegen Niemann

Für Carlsen ist das Duell mit Niemann eines mit Vorgeschichte: Mit dem heute 21-Jährigen hatte er sich 2022 einen öffentlichkeitswirksamen Streit geliefert, es ging um Betrugsvorwürfe gegen Niemann. Unter anderem wegen Verleumdung ging dieser damals juristisch gegen Carlsen vor und verlor.