Ex-Ministerpräsident Bouffier in den DOSB-Vorstand bestellt

Am dem 1. Januar soll der frühere Spitzenpolitiker den Verband wieder in ein besseres Licht rücken.

Der frühere hessische Ministerpräsident Volker Bouffier rückt in den Vorstand des Deutschen Olympischen Sportbundes auf. Wie der DOSB am Donnerstag mitteilte, wird der 72-Jährige „Vorstand mit besonderen Aufgaben“, Bouffier tritt den Posten am 1. Januar 2025 an, bis zum 30. Juni soll er den Vorstand „kommissarisch ergänzen“. Der DOSB hatte am Dienstag seinen bisherigen Vorstandsvorsitzenden Torsten Burmester abberufen.