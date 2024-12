Gewichtheben: Gutu holt WM-Bronze

Roberto Gutu hat dem Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) einen perfekten Start in die Weltmeisterschaften in Bahrain beschert. In der Klasse bis 73 kg schaffte der 24-Jährige im Reißen 154 kg und verbesserte damit seinen eigenen deutschen Rekord. Es ist die erste deutsche WM-Medaille seit Gold und Silber durch Peking-Olympiasieger Matthias Steiner 2010 in Antalya.