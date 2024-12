Gewichtheben-WM: Junges BVDG-Team will "Erfahrungen sammeln"

Hatte das deutsche Team noch die Olympischen Spiele in Paris im Kollektiv verpasst, treten nun beim großen Jahresabschluss in Manama Roberto Gutu, Raphael Friedrich und Lisa Marie Schweizer für den Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) an. Den Auftakt macht dabei Gutu am Montag (18.00 Uhr) in der A-Gruppe der Klasse bis 73 Kilogramm.

Am Mittwoch sind dann Schweizer in der B-Gruppe bis 71 Kilogramm (11.00 Uhr) und Friedrich in der A-Gruppe bis 89 Kilogramm (18.00 Uhr) an der Reihe. Letzterer muss sich dabei auch mit dem bulgarischen Olympiasieger und Weltrekordhalter Karlos Nasar messen. Den Abschluss aus deutscher Sicht macht Yekta Jamali am Freitag (10.30 Uhr) in der B-Gruppe der Klasse bis 81 Kilogramm. Als Teil des Flüchtlingsteams wird sie wie in Paris von Velagic betreut.