Nach vier Tagen: Usmanow tritt als FIE-Präsident zurück

Usmanow hatte seinen Posten 2022 wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine aufgeben müssen, war am vergangenen Samstag bei einem Kongress in Taschkent aber wieder ins Amt gewählt worden. In der Abstimmung mit Otto Drakenberg als einzigem Gegenkandidaten erhielt Usmanow 120 Stimmen, der schwedische Herausforderer 26. Mit der Unterstützung von 103 Mitgliedsverbänden galt der in Usbekistan geborene Usmanow als klarer Favorit.