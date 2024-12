Das legendäre Blutspiel von Melbourne

Als Ervin Zadors Augenbraue aufplatzt, sein Blut durch sein Brusthaar rinnt, ins Wasser tropft und die Zuschauer mit erhobenen Fäusten den Beckenrand stürmen, wird das „Blutspiel“ von Melbourne am 6. Dezember 1956 abgebrochen - die fehlende Minute noch herunterticken zu lassen, wäre unverantwortlich.

Fäuste fliegen, Blut strömt, der Hass regiert, so ist es in zeitgenössischen Publikationen zu lesen. Der Eklat wurde so berühmt, dass er Jahrzehnte später sogar Stoff für den gewaltverliebten Star-Regisseur Quentin Tarantino wurde.