PotAS-Analyse: Dressurreiter vorne, Basketballer klettern

Die deutschen Dressurreiter führen im neuen Abschlussbericht der sogenannten PotAS-Kommission die Rangliste für den olympischen Sommersport an. Bei der am Montag veröffentlichten Analyse, die das Förderpotenzial im Spitzensport ermittelt, verwies die deutsche Equipe die Hockey-Männer und die Kajak-Männer auf die Plätze zwei und drei.

So belegten die 3x3-Frauen, die bei Olympia in Paris Gold geholt hatten, Platz neun, die Frauen in der Fünf-gegen-Fünf-Variante Platz 44. Entscheidende Parameter bei der Bewertung waren Erfolge, das Kaderpotenzial und die Verbandsstrukturen. Da in Sachen Strukturen die meisten Verbände jedoch überwiegend die Anforderungen erfüllen, wird der letzte Punkt künftig gestrichen.