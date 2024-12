"Rockstar-Empfang" für Indiens Schach-Held Gukesh

Vier Tage nach seinem Triumph von Singapur ist der jüngste Weltmeister der Geschichte in die Heimat zurückgekehrt.

Der neue Schach-Weltmeister Dommaraju Gukesh ist vier Tage nach seinem historischen Triumph von Singapur begeistert in seiner indischen Heimat empfangen worden. Hunderte Fans erwarteten den mit 18 Jahren jüngsten Champion der Geschichte am Flughafen von Chennai und bestreuten Gukesh, der stolz den WM-Pokal präsentierte, mit Blütenblättern.

„Es bedeutet mir so viel, diese Trophäe zurück nach Indien zu bringen“, sagte Gukesh, „und ich sehe auch, was dieser Sieg Indien bedeutet, das mich so unterstützt hat. Ich bin froh, wieder hier zu sein.“