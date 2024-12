Schach: Carlsen im Januar erstmals für St. Pauli im Einsatz

Der frühere Schach-Weltmeister Magnus Carlsen (34) wird im Januar erstmals für den FC St. Pauli am Brett sitzen. Das gaben die Hamburger am Freitag bekannt. Demnach soll die Nummer eins der Welt aus Norwegen am 11. und 12. Januar in der Hansestadt für den Aufsteiger an der 5. und 6. Runde der Schach-Bundesliga teilnehmen.