Schach-WM: Kein Sieger in Spiel acht

Herausforderer Dommaraju Gukesh und Titelverteidiger Ding Liren liefern sich bei der Schach-WM in Singapur weiterhin ein spannendes Duell auf Augenhöhe. In der achten Partie gab es das sechste Remis, nachdem es im Spielverlauf sowohl für Gukesh als auch für Ding vielversprechende Stellungen gab. Insgesamt steht es 4:4, wer zuerst 7,5 Punkte hat, ist Weltmeister. Weiter geht es mit Partie Nummer neun am Donnerstag, ehe Freitag der dritte Ruhetag ansteht.

"Ein hin und her. Beide Seiten standen mal auf Gewinn", bilanzierte Schach-Bundestrainer Jan Gustafsson im Live-Kommentar bei Twitch. Gukesh spielte eine starke Eröffnung und erarbeitete sich eine Gewinnstellung. Doch Ding kämpfte sich trotz gnadenlos herunterlaufender Uhr zurück und drehte die Partie. Die gute Stellung kurz vor Spielende konnte aber auch der 32-Jährige nicht nutzen, und so endete die Partie mit einem Remis.

Gespielt wird im Equarius Hotel in Singapur bis zum 15. Dezember. In maximal 14 klassischen Partien treten Ding und Gukesh gegeneinander an. Ein Sieg gibt einen Punkt, ein Remis 0,5 Punkte. Steht es 7:7, geht es in den Tiebreak in immer kürzer werdenden Zeitformen. "Es bleibt tatsächlich spannend", so Gustafsson.