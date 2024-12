0,4 Sekunden! Deutsches Skilanglauf-Duo verpasst Podest knapp

Die Skilangläuferinnen Laura Gimmler und Coletta Rydzek haben beim Weltcup-Teamsprint in Davos nur knapp das Podest verpasst. Im Finale des Wettbewerbs im freien Stil landeten die beiden Oberstdorferinnen am Freitagabend auf dem vierten Platz, zu Rang drei fehlten ihnen lediglich 0,4 Sekunden.

Olympiasiegerinnen Carl/Hennig fehlen

Victoria Carl und Katharina Hennig, die 2022 in Peking sensationell Olympia-Gold im damals im klassischen Stil ausgetragenen Teamsprint gewonnen hatten, waren nicht am Start.

Am Samstag stehen in Davos Einzelsprints an, am Sonntag werden Rennen über 20 km im Klassikstil ausgetragen.